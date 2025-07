Una corsa contro il tempo, una notte di ricerche senza sosta e un’intera comunità con il fiato sospeso. C’è grande apprensione a Ventimiglia, e in particolare nella frazione di Latte, per la scomparsa di un bambino di 5 anni, Alain Barnard Ganao, di cui non si hanno più notizie dalla prima serata di ieri, venerdì 20 giugno.

Il piccolo, nato a Torino da genitori di origine asiatica, si trovava in vacanza con la famiglia presso il camping “Por la mar”. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato intorno alle 19:15, mentre il padre era impegnato a montare la tenda. Indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato proprio a quell’ora mentre usciva dal campeggio. Pochi istanti dopo, l’ultimo, cruciale avvistamento: un passante lo ha notato da solo presso un attraversamento pedonale sulla strada provinciale. Pensando, in totale buona fede, che i genitori del piccolo si trovassero in un supermercato poco distante, l’uomo lo ha aiutato ad attraversare la strada. Da quel momento, di Alain si sono perse completamente le tracce.

L’allarme è scattato immediatamente e per tutta la notte è andata in scena una massiccia operazione di ricerca che vede impiegati decine di uomini e mezzi. Sul posto, coordinati da un’unità di crisi allestita a Latte, stanno operando Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile. A loro si sono uniti spontaneamente tantissimi cittadini e volontari, che hanno risposto a un appello lanciato sui social da alcuni residenti.

La tecnologia dispiegata è notevole. Per tutta la notte, i droni del sistema Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), dotati di visori notturni e termocamere, hanno sorvolato la zona, concentrandosi in particolare su un rivo limitrofo al campeggio. Le unità cinofile hanno battuto a tappeto l’area, mentre gli specialisti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco stanno riportando su mappa tutte le zone già controllate e quelle ancora da perlustrare per non lasciare nulla di intentato. È in arrivo anche un elicottero per supportare le ricerche dall’alto.

Purtroppo, finora le ricerche non hanno dato esito. Questa mattina, le squadre riesamineranno tutte le zone già perlustrate durante la notte, nella speranza di trovare una traccia che possa riportare il piccolo Alain tra le braccia della sua famiglia.