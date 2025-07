Scene di vita quotidiana a Gaza City: il video tra le macerie della città semi-distrutta

“La malnutrizione a cui sono esposta minaccia la mia vita e quella del feto nel mio grembo”, dice Fatima Arafa, incinta di sei mesi, mentre è seduta in un ospedale di Gaza City per ricevere una trasfusione di sangue per contribuire a combattere la mancanza di alimenti di base necessari per un parto sano. “Ci sono dagli otto ai nove aborti spontanei al giorno e non sappiamo se ciò sia dovuto agli effetti della guerra e dei materiali esplosivi o alla mancanza di nutrizione”, riferisce un medico dell’ospedale.