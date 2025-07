Treni, agosto tra cantieri e disagi: 100 minuti in più per Milano-Roma. Assoutenti: ‘Indennizzi per i passeggeri’

Mentre Rete ferroviaria italiana è alla prese con il procedimento avviato dall’Autorità di regolazione dei trasporti per l’’incidente che il 2 ottobre 2024 paralizzò i treni in mezza Italia, per i passeggeri si prospetta un mese di agosto con maggiori tempi di percorrenza dei treni regionali, intercity e frecce. A cavallo di Ferragosto per viaggiare da Roma a Milano ci vorranno in media 100 minuti in più: il Frecciarossa impiegherà fino a 5 ore e 25 minuti. Disagi, già previsti e annunciati a febbraio, causati dagli oltre 1.200 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: 700 per nuove opere e 500 per manutenzioni straordinarie, con oltre 12 miliardi già investiti nell’ambito del Pnrr. Ovviamente il costo dei biglietti rimane immutato. Per questo Assoutenti chiede che il disagio sia “governato e indennizzato“: “È il momento di smettere di trattare i viaggiatori come un effetto collaterale del processo”, sottolinea il presidente Gabriele Melluso.

I tempi di percorrenza maggiori – I nuovi tempi di percorrenza sono già da tempo presenti nel sistema di prenotazione del sito di Trenitalia. Nell’homepage gli utenti vengono informati che “il Piano Nazionale di ammodernamento della Rete Ferroviaria Italiana per l’estate 2025 prevede interventi su alcune tratte e potrebbe determinare tempi di percorrenza maggiori o la non disponibilità di alcuni treni al momento dell’acquisto”, ricordando anche che “i lavori in corso porteranno a un miglioramento complessivo dell’infrastruttura, con un servizio più efficiente e di qualità per il nostro Paese”.

La tratte coinvolte – I maggiori tempi di percorrenza sono concentrati ad agosto, quando il numero dei lavoratori pendolari si riduce, ma che impatterà sicuramente sui turisti che si sposteranno in treno lungo la penisola. I disagi riguardano numerose direttrici che coinvolgono, ovviamente, anche le stazioni precedenti e successive. La Milano-Roma, ad esempio, vedrà un incremento di 100 minuti tra l’11 e il 17 agosto: ciò è dovuto alla manutenzione di sei deviatori oleodinamici tra Castelfranco e Fidenza, che impatterà sulla Milano-Bologna, con un aumento di percorrenza di 60 minuti. A questi si aggiungi ritardi di 40 minuti sulla Firenze-Roma: dall’11 al 22 agosto, infatti, i treni transiteranno tra Orvieto Sud e Chiusi Nord sulla linea non veloce. La Milano-Venezia subirà un ritardo di 90 minuti per tre settimane, dal 5 al 25 agosto. Anche la Milano-Genova, fino al 28 settembre, avrà tempi maggiori, variabili tra i 20 e i 60 minuti a seconda delle fasi del cantiere. Sulla Roma-Napoli (via Cassino) prevista un’interruzione per 39 giorni tra agosto e inizio settembre.

Il punto di Assoutenti – “Proprio per far fronte ai disservizi a danno dei viaggiatori abbiamo chiesto l’attivazione di un fondo nazionale di indennizzo per compensare questi enormi disagi“, spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. “Sul tema – spiega – c’è già stato un primo confronto con Trenitalia nel corso dell’ultimo incontro con le associazioni dei consumatori. Tuttavia spetta al Mef autorizzare un fondo dedicato ai disagi ferroviari, e per questo chiediamo un’azione politica chiara: usare fondi residui non spesi, ad esempio ex-Covid, sia da parte dello Stato che delle Regioni. La Liguria, ad esempio, al pari di altre regioni – sottolinea Melluso – ha dei fondi Covid giacenti per diversi milioni di euro che potrebbero essere utilmente impiegati per il fondo di indennizzo ai passeggeri.”. Assoutenti pertanto propone “un tavolo tecnico tra Mef, Mit, Regioni e FS per renderlo operativo”. “È il momento di smettere di trattare i viaggiatori come un effetto collaterale del processo: il disagio va governato e indennizzato”, conclude Melluso.