Sta facendo il giro dei social un video che riprende quanto accaduto ad Andrea Russo, il 35enne morto sulla pista dell’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. L’uomo ha eluso i controlli dello scalo lombardo, riuscendo a entrare in pista, dove un aereo della compagnia Volotea era pronto per decollare e lì è morto, risucchiato da uno dei motori.

Come si vede dalle immagini il 35enne corre sulla pista, senza che nessuno riesca a fermarlo: prima sbatte contro uno dei motori, barcolla ma non cade, poi passa sotto l’aeromobile e si dirige verso l’altro motore e ci si lancia contro (immagine che abbiamo tagliato ndr).

Ancora da chiarire come Russo sia riuscito a passare i controlli. Intanto la procura della Repubblica di Bergamo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio: un atto dovuto necessario per poter iniziare gli accertamenti del caso nell’abitazione e nell’auto del giovane di Calcinate, la 500 rossa rimasta parcheggiata davanti allo scalo.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).