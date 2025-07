La deputata del Pd Eleonora Evi ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Agricoltura e della Salute dopo l’inchiesta di Food for Profit sulle condizioni di due allevamenti intensivi di galline in Lombardia. Lo ha dichiarato tramite il suo profilo Instragam, spiegando che oltre ai maggiori controlli la sua interrogazione richiede lo stop ai finanziamenti per chi viola le norme su benessere animale e biosicurezza.

Pubblicata a inizio Luglio, la videoinchiesta di Giulia Innocenzi mostrava alcuni video ricevuti da una fonte anonima. Nelle immagini le condizioni terribili di decine di migliaia di galline ovaiole, tra feci, scarafaggi e carcasse. Una situazione che aumenta il rischio di epidemie, a cominciare da quella di Aviaria, andando a catena a influire anche sul costo e la qualità di un prodotto, le uova, i cui prezzi sono in continua risalita in tutto il mondo. A questo si aggiungono i ristori economici che le aziende ricevono a seguito delle epidemie, come accaduto lo scorso anno proprio in uno dei due allevamenti segnalati.