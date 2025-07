“Le cose continuano a peggiorare. Non sappiamo cosa altro può succedere. Ho paura che la guerra andrà avanti finché non ci sarà più nulla“. La testimonianza audio di Ghada, operatrice Oxfam di Gaza, che descrive le condizioni sempre più drammatiche della popolazione palestinese. Uccisa dai raid israeliani, affamata, stremata dai continui ordini di evacuazioni, costretta a vivere in aree sempre più ristrette e sovraffollate e a percorrere chilometri a piedi per raggiungere i punti di distribuzione aiuti gestiti dall’americana Gaza Humanitarian Foundation. “I bambini muoiono di fame mentre i genitori vanno in cerca di lega per cucinare. Io e la mia famiglia siamo stati sfollati di nuovo, ormai ho perso il conto di quante volte ho dovuto farlo. Questa volta ci siamo chiesti se restare e morire, ma alla fine abbiamo scelto di dare alla vita un’altra possibilità”

Questo racconto audio fa parte di ‘Voci di Gaza’, una serie di testimonianze degli operatori e dei manager di Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano.it ha iniziato a pubblicare regolarmente a ottobre 2023, per avere un racconto in prima persona da parte dei civili che si trovano nella Striscia. Sono loro infatti che hanno pagato, e stanno ancora pagando, il prezzo più alto di ciò che sta accadendo.

