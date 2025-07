Un vasto incendio a Chieuti, in provincia di Foggia, ha mandato in tilt la circolazione dei treni lungo la linea adriatica. Da lunedì pomeriggio, qualsiasi convoglio in transito tra Pescara e Foggia è sospeso e sostituito da bus a causa della vegetazione in fiamme. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono limitati tra Pescara e Bari: “Possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso”, spiega Trenitalia.

Sono coinvolti una decina di Frecciarossa e Intercity. Ulteriori informazioni sulla circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o attraverso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Sono andati a fuoco almeno una trentina di ettari di vegetazione e ripercussioni si stanno avendo anche lungo la statale 16, al momento ancora chiusa nel tratto Chieuti-Ripalta. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e due canadair nel tentativo di spegnere il rogo.