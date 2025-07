Dopo che qualche giorno fa il motociclista italiano Omar Farang Zin è stato ucciso da un’orsa in Romania mentre percorreva in moto il tratto montano del Transfagarasan, le autorità rumene hanno deciso di sopprimere l’animale. Una volta identificato l’orso femmina responsabile dell’aggressione una squadra è intervenuta per abbatterlo a colpi d’arma da fuoco, seguendo quanto stabilito dall’ordinanza di urgenza OUG 81/2021. L’aggressione probabilmente è avvenuta perché l’orsa si trovava insieme ai propri cuccioli e ha avvertito l’uomo come una minaccia per la loro incolumità.

Le autorità rumene hanno dichiarato: “È stata presa la decisione di rimuoverlo sparandogli, cosa che è riuscita con successo, eliminando il pericolo imminente per le persone nella zona”. L’area dove è avvenuta l’aggressione è caratterizzata da una grande presenza di orsi, come testimoniato dai cartelli disseminati in tutto il territorio che avvertono di non dare da mangiare o avvicinarsi agli stessi. Secondo l’amministrazione forestale statale, Romsilva, nella zona dell’attacco ci sono 112 esemplari di orso, un numero quattro volte superiore al limite considerato gestibile, che è di 25. Dall’inizio dell’anno, infatti, sono stati abbattuti diversi esemplari.