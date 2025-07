MillenniuM, lo speciale su Gaza per capirne di più. Mentre i colloqui di pace non decollano

Mentre il primo colloquio indiretto fra Israele e Hamas, mediato dal Qatar, si chiude con un nulla di fatto, si scopre che al grottesco piano lanciato da Donald Trump per deportare i palestinesi e trasformare Gaza in una sorta di Las Vegas sul mare hanno lavorato anche due collaboratori del Tony Blair Institute. Vale a dire l’organizzazione no profit che fa capo a Tony Blair, l’ex primo ministro laburista britannico che alla fine degli anni Novanta proclamava una “terza via” per la sinistra mondiale.

Per capire cosa sta succedendo davvero a Gaza – e in Israele, e in Cisgiordania – Millennium propone il numero speciale “Gaza: tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere”, in vendita negli store online, come Amazon, nelle librerie e nelle edicole (trova qui l’edicola o la libreria più comoda per te). Lo speciale del mensile diretto da Peter Gomez propone 32 pagine di immagini, alcune volutamente disturbanti, che mostrano senza sconti la città martoriata dai bombardamenti israeliani seguiti al massacro del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Così come vi fa immergere nella disumana quotidianità degli abitanti, con un lungo diario di Aya Ashour, giovane laureata in diritto internazionale, nota ai lettori del Fatto Quotidiano per le sue corrispondenze dalla città chiusa ai giornalisti stranieri” (rivedi la diretta con Aya Ashour).

Sono circa 200 operatori dell’informazione gazawi uccisi dal 7 ottobre a oggi, una cifra senza precedenti. Giulia Zaccariello ha raggiunto il confine di Rafah con una missione umanitaria e ha raccolto le voci di tanti giornalisti locali.

Come si è arrivati a questo? Il 7 ottobre, certo, che però va inquadrato in una crisi che si trascina da decenni. Millennium pubblica un paginone pieghevole che mostra le mappe storiche di Israele e Palestina, in base alle risoluzioni dell’Onu e degli esisti di diverse guerre, e una cronologia per comprenderle a fondo. Sul retro, la distruzione di diversi quartieri, con il prima e il dopo nelle immagini satellitari.

Questo e altro ancora su MillenniuM in edicola da sabato 14 giugno, con un’ultima segnalazione. Maurizio Delli Santi ricostruisce l’incredibile storia di Raphael Lemkin, il giurista ebreo polacco – da bambino subì i pogrom in Russia ed ebbe poi la famiglia sterminata dai nazisti – che consumò la propria esistenza nel tentativo di far approvare dalle Nazioni Unite la norma contro il genocidio. Ci riuscì dopo immani fatiche e oggi, quasi ottant’anni dopo, l’applicazione di quella norma suscita fratture profonde.