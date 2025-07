Il Papa torna a Castel Gandolfo: Leone XIV trascorrerà due settimane nella residenza estiva

Una tradizione che si era interrotta per 12 anni durante il pontificato di Papa Francesco che scelse di rimanere in Vaticano anche durante l’estate

Papa Leone XIV è in vacanza da oggi a Castel Gandolfo. Intorno alle 17 di domenica pomeriggio è arrivato a Villa Barberini dove trascorrerà due settimane di riposo. “Che bello essere qui”, ha detto a chi lo ha incontrato. Leone XIV si è detto grato delle occasioni che ci saranno per poter incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attività in un luogo così bello. “Oggi pomeriggio – aveva annunciato all’Angelus – mi recherò a Castel Gandolfo, dove conto di rimanere per un breve periodo di riposo. Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”.

Castel Gandolfo è stata per decenni la storica residenza estiva dei Papi. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI vi soggiornavano per diversi mesi all’anno. Una tradizione che si era interrotta per 12 anni durante il pontificato di Papa Francesco che scelse di rimanere in Vaticano anche durante l’estate. Adesso Papa Prevost ha ripreso l’usanza.

La cittadina sui Castelli Romani ha accolto Papa Leone in una bella giornata di sole, con un clima più mite e vivibile di quello della città. I tavolini e i bar erano pieni come ogni domenica nel borgo con una vista mozzafiato sul lago. Uno striscione all’ingresso del paese ha dato il “benvenuto” al Papa. Per il resto una accoglienza sobria con alcune decine di fedeli che comunque lo hanno atteso davanti alla Villa per un saluto da vicino.

Domenica 13 luglio è prevista la messa e l’Angelus da Castel Gandolfo dove il Papa sarà accolto anche da tanti motociclisti che arriveranno per l’occasione.