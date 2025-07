Morta una donna di 63 anni travolta da un albero nel Milanese: stava rientrando da una passeggiata

Stava rientrando da una passeggiata insieme ad altre due persone lungo l’Alzaia del Naviglio, quando un grosso albero abbattuto dall’ondata di maltempo è caduto e l’ha colpita. È morta così a Robecchetto con Induno – piccolo comune agricolo nel Milanese- una donna di 63 anni residente a San Vittore Olona. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 mentre un violento nubifragio si è abbattuto nel capoluogo e nella zona dell’Alto Milanese.

La caduta dell’albero ha coinvolto le altre due persone che si trovavano con la vittima: una donna di 68 anni e un uomo di 70. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono state inviate due ambulanze e due automediche e da Como si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Inutili i tentativi di salvare la 63enne, il decesso della donna è stato constato sul posto. La 68enne, invece, è stata trasferita in elicottero al Sant’Anna di Como mentre l’uomo è all’ospedale di Legnano, tutte e due in codice giallo.