Pioggia fitta e raffiche di vento: le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Milano

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano dove è stata emessa e prolungata fino a domani mattina l’allerta arancione per il maltempo, con tutti i parchi chiusi. Raffiche di vento fortissime e lampi sulla città, oltre alla pioggia battente che si è trasformata anche in grandine. L’allerta di forti temporali era preannunciata da alcuni giorni dalla protezione Civile del Comune di Milano che ha già attivato la vasca di laminazione per scongiurare l’esondazione del Seveso.