La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato ieri a una cerimonia religiosa a Teheran. Si tratta della prima apparizione pubblica del leader iraniano dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. Un video trasmesso dalla televisione di Stato mostra Ali Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell’anniversario del martirio dell’Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. L’ultima apparizione dell’ayatollah risale al 18 giugno, quando tenne un discorso registrato durante la guerra con Israele. Khamenei, 86 anni, è stato visto sul palco vestito di nero mentre la folla davanti a lui cantava con i pugni alzati. La televisione di Stato afferma che il filmato è stato girato nella moschea Imam Khomeini, nel centro di Teheran, intitolata al fondatore della repubblica islamica.