Lacrime, commozione e tanta tristezza. Non poteva essere altrimenti oggi, 5 luglio, a Gondomar, dove si sono tenuti alle ore 10 locali (11 in Italia) i funerali di Diogo Jota e il fratello André Silva. I due hanno perso la vita in un incidente stradale nella notte di giovedì 3 luglio, in Spagna, nella provincia di Zamora rispettivamente a 28 e 26 anni. Tantissimi i personaggi dello sport presenti all’ultimo saluto per i due calciatori. Compagni (ed ex) di Liverpool e Portogallo per Diogo Jota, del Penafiel per il fratello André Silva. Tutti lì a salutarli per l’ultima volta.

Chi c’era ai funerali – Tra coloro che hanno trasportato la bara di Diogo Jota anche Ruben Neves, suo compagno di nazionale e calciatore dell’Al Hilal. Neves – insieme a Cancelo – dopo aver giocato la partita persa al Mondiale per Club contro il Fluminense, è subito partito per il Portogallo per assistere ai funerali. Già ieri, durante il minuto di raccoglimento, i due avevano mostrato grande commozione. E poi Van Dijk e Robertson con due corone di fiori, i calciatori del Penafiel a portare la bara di André Silva, Roberto Martinez e Arne Slot – rispettivamente CT del Portogallo e allenatore del Liverpool – tra i primi ad arrivare. E chi non c’era, era solo per impossibilità. Come Alisson, portiere dei Reds, che su Instagram ha scritto: “Ancora una volta un oceano mi separa dal salutare qualcuno che amo. Ma so di essere ben rappresentato dai miei compagni. A te, amica mia Rute, sappi che non camminerai mai da sola, saremo con te al più presto”. Tante le persone all’interno della chiesa, ma anche all’esterno dove sono stati installati degli altoparlanti per permettere a tutti di ascoltare la messa, cominciata intorno alle 11:30, e l’omelia del parroco Manuel Linda.

Il Liverpool rimane con la famiglia: pagherà gli ultimi due anni di contratto – Tra le tante iniziative per Jota degli ultimi giorni (dalla dedica degli Oasis al concerto fino al minuto di silenzio durante il Mondiale per Club), anche una “speciale” del Liverpool: il club inglese ha infatti annunciato che pagherà alla famiglia di Diogo Jota i restanti due anni di stipendio del calciatore, per un totale di circa 15 milioni di euro. Un gesto di vicinanza alla moglie e ai suoi tre figli. A riportarlo è Record, noto quotidiano portoghese.