Il primo ministro portoghese Luis Montenegro: "È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale"

La notizia della morte di Diogo Jota e di suo fratello André è stata uno choc per tutto il mondo del calcio. Soprattutto in Portogallo, ovviamente, il paese d’origini dell’attaccante del Liverpool, dove ancora giocava il fratello André con la maglia del Penafiel, club della Segunda Liga. È intervenuto perfino il primo ministro, Luis Montenegro: “La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha onorato profondamente il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale”. Entrambi i fratelli erano cresciuti calcisticamente nel Porto, che ha condiviso una foto di Diogo e André da giovanissimi calciatori: “È con choc e profondo rammarico che inviamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, anche lui nostro atleta nelle categorie giovanili”, si legge nel post.

La Federcalcio portoghese ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. Diogo Jota ha segnato 14 gol in 49 presenze in Nazionale, contribuendo alle vittorie della Nations League nel 2019 e nel 2025. “Non ha senso. Eravamo insieme nella Nazionale, ti eri appena sposato”, scrive Cristiano Ronaldo. “Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando le miei condoglianze e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e Andrea. Ci mancherete tutti”, conclude CR7. Sconvolto anche Ruben Neves: “Non ti dimenticherò mai”.

Dalla Spagna la notizia è poi arrivata anche all’Inghilterra. E la prima reazione è stata quella del Liverpool, la squadra di Diogo Jota nelle ultime 5 stagioni, con cui ha vinto la Premier League solo due mesi fa. “Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André”, si legge nel comunicato. Il club “non rilascerà ulteriori commenti al momento e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e André, mentre cercano di elaborare una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto“, conclude il Liverpool.