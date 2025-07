Chi con una corona di fiori in mano, chi piangendo e chi affrontando un viaggio lunghissimo dagli Usa dopo aver terminato una partita. Al funerale di Diogo Jota e il fratello André Silva erano davvero tante le stelle del calcio presenti. Allenatori, compagni di squadra ed ex, anche chi li ha incrociati una sola volta ha voluto partecipare all’ultimo saluto per i due calciatori morti in un tragico incidente stradale. Tanti, tantissimi, ma non tutti. E se l’assenza di alcuni non si è notata, quella di Cristiano Ronaldo sì. Tra i temi discussi di questo triste sabato 5 giugno, giorno dei funerali, c’è appunto la mancata presenza del simbolo del calcio portoghese, capitano della nazionale e compagno di Jota in nazionale.

CR7 assente, presenti presidente e premier portoghesi – In tanti ipotizzavano il suo arrivo da una porta secondaria, ma nessuno ha mai visto CR7 durante la celebrazione della Santa Messa. Come infatti riporta AGI, è un’assenza che ha suscitato polemiche anche perché Ronaldo si trovava in vacanza a Maiorca nei giorni scorsi ed è stato avvistato più volte in yacht dai media locali. C’erano invece il presidente e il premier portoghesi, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, oltre all’agente Jorge Mendes e il presidente del Porto (ex squadra di Jota) Andre Villas-Boas. I funerali sono cominciati alle 11 ora italiana (10 in Portogallo) tra lacrime, commozione e lunghi ricordi per i due fratelli deceduti nella notte tra il 2 e il 3 luglio.

Le critiche social – Cristiano Ronaldo ha pubblicato due giorni fa un post social per Diogo Jota. Un pensiero breve ma pieno di dolore: “Non ha senso. Eravamo insieme in nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando un abbraccio e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete”. Un post che nelle ultime ore però è stato invaso da migliaia di commenti: c’è chi giustifica la sua assenza, dicendo che “sarebbe stato troppo al centro dell’attenzione”, ma c’è anche chi critica questa scelta del portoghese. Non resta che attendere – se arriverà – la replica di CR7.

Il bel gesto del Liverpool – Tra i tanti gesti di solidarietà e vicinanza per Jota degli ultimi giorni (dalla dedica degli Oasis al concerto fino al minuto di silenzio durante il Mondiale per Club), ne è arrivato anche uno “speciale” del Liverpool: il club inglese ha infatti comunicato – come riporta Record, noto quotidiano portoghese – che pagherà alla famiglia di Diogo Jota i restanti due anni di stipendio del calciatore, per un totale di circa 15 milioni di euro. Un gesto di vicinanza alla moglie e ai suoi tre figli.