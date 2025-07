Telefonata tra Trump e Zelensky, il presidente ucraino: “Lavoreremo insieme per difendere i nostri cieli”

È stata “una conversazione molto importante e proficua“. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, definisce così la telefonata durata circa 40 minuti avuta con il capo della Casa Bianca, Donald Trump. Un colloquio avvenuto a meno di 48 ore dall’annuncio di Washington di interrompere alcune consegne di armi all’Ucraina e poco dopo la telefonata tra il tycoon e il leader russo Vladimir Putin (“Zero progressi, non sono contento“, aveva commentato il presidente Usa).

Con Trump, fa sapere Zelensky, “abbiamo parlato delle opportunità nella difesa aerea e abbiamo concordato di lavorare insieme per rafforzare la protezione dei nostri cieli. Abbiamo anche concordato un incontro tra i nostri team“. “Noi, in Ucraina, siamo grati per tutto il sostegno fornito” che aiuta a “proteggere vite umane, salvaguardare la nostra libertà e indipendenza. Abbiamo ottenuto molto insieme all’America e sosteniamo tutti gli sforzi per fermare le uccisioni e ripristinare una pace giusta, duratura e dignitosa”, ha proseguito Zelensky, secondo cui con Trump “abbiamo parlato delle opportunità nella difesa aerea”.

Zelensky ha anche evidenziato, durante la telefonata, la necessità di raggiungere “un accordo di pace nobile“. “Oggi abbiamo discusso della situazione attuale, inclusi gli attacchi aerei russi e gli sviluppi sul fronte. Il presidente Trump è molto ben informato e lo ringrazio per la sua attenzione all’Ucraina”, ha affermato Zelensky in un post su X, precisando di aver avuto con Trump “una conversazione approfondita sulle capacità dell’industria della difesa e sulla produzione congiunta”. “Siamo pronti per progetti diretti con gli Stati Uniti e crediamo che questo sia di fondamentale importanza per la sicurezza, soprattutto quando si tratta di droni e tecnologie correlate”, ha aggiunto il leader ucraino.

Secondo quanto riporta Axios, citando alcune fonti, Donald Trump ha detto a Zelesnky che gli Stati Uniti vogliono aiutare l’Ucraina nella difesa aerea in seguito all’escalation degli attacchi della Russia. “Trump ha detto di voler aiutare nella difesa aerea e che controllerà cosa è stato fermato“, ha detto una fonte riferendosi alla sospensione delle consegne di alcune munizioni e armi a Kiev.