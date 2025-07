“Dal governo la solidarietà è arrivata solo dalla tivù, anche se mi sta cercando la segreteria del ministro Tajani”. Lo dice senza amarezza Vito Guidobaldi, fondatore delle Polisportiva Villa De Sanctis, oggi vicepresidente. Parla con il tono del sopravvissuto e ci tiene a ringraziare i giovanissimi assistenti del centro estivo. “Sono stati loro a far evacuare gli 8 bambini già presenti, bravissimi nell’emergenza”, dice Guidobaldi. Se l’esplosione fosse avvenuta un paio d’ore dopo forse parleremmo di una strage.

“Attendevamo circa 70 bambini al centro estivo e 120 persone in piscina”, fa i conti Guidobaldi. Quasi 200 persone avrebbero rischiato la vita. “Ora la Protezione civile ha dato via libera alla riapertura di tre scuole del quartiere: Balzani, Ferraironi e Guattari”, tira un sospiro di sollievo il gestore ella polisportiva. Il fumo si è diradato, solo una sottile lingua sale dal benzinaio. “Ci hanno dato le mascherine“, racconta Guidobaldi, in attesa dei rilievi per verificare la qualità dell’aria dopo l’incendio e le esplosioni.

“La seconda esplosione è stata devastante – ricorda, provato, Guidobaldi – sarà durata almeno 15 secondi e ha colpito in un raggio di un chilometro e mezzo, sono saltati blocchi di cemento, volati per centinaia di metri il cancello e il tetto di lamiera del distributore di benzina e gas gpl”. Quest’ultimo, di fatto, non c’è più. Neppure il compattatore di plastica e lamiere lì di fianco. Subito dopo c’e il deposito del 118, con ambulanze e auto mediche abbrustolite. Anche la polisportiva di Guidobaldi, sull’altro lato della strada, è a pezzi e inutilizzabile. “Da noi la piscina non c’è più, si è sollevato il pavimento e ha distrutto tutto, ombrelloni e sdraio incluse”. Il problema è la fragilità della struttura, nel cui sottosuolo ci sono catacombe. Ora la polisportiva è sigillata e non si sa quando riaprirà: nel caldo torrido i residenti dovranno fare a meno di uno dei pochi luoghi di refrigerio.

Del resto, ci sono problemi più urgenti. Al momento un’abitazione è stata evacuata: “Ci vive una coppia di anziani – racconta Guidobaldi – sono stati presi in carico dalla parrocchia San Marcellino di Tor Pignattara”. Lì vicino, al mausoleo di Sant’Elena, si è rifugiato Guidobaldi con i bimbi e i pochi presenti al entro estivo, seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco subito dopo la prima esplosione.

La seconda è stata il colpo più tremendo, ma ha risparmiato la vegetazione del parco di villa de Sanctis. “Si è diretta verso i palazzi – racconta il gestore della polisportiva – dove ora si vedono finestre con vetri rotti, infissi scardinati, serrande accartocciate”. Sono interessati almeno 5 grandi edifici, secondo Guidobaldi, da non meno di 100 condomini. Dunque circa 500 famiglie. “I vigili sono sulle gru per rimuovere gli oggetti pericolanti dalle facciate dei palazzi, la Protezione civile dovrà anche valutare l’agibilità degli ascensori”, mette in guardia Guidobaldi. “Ma di sicuro l’onda d’urto avrà fatto danni anche dentro le abitazioni”, aggiunge.

Del resto, “tutto il quartiere è danneggiato, l’intera via Gordiani tra via Casilina e via Prenestina sarà sigillata, c’è una scuola elementare chiusa, pini andati a fuoco e pericolanti”. Guidobaldi dedica un pensiero anche alla sua polisportiva: “Costata 1 milione e 300 mila euro, avevamo appena finito di pagare l’ultima rata del mutuo”. Sorge su suolo comunale: le spese dei lavori, se ci saranno, dovrebbero essere a carico ella collettività.