Il grafico mostra la temperatura media globale durante ogni giorno di ogni anno dal 1940 ad oggi. Le medie del periodo 1991-2020 (in verde continuo) e 1979-2000 (in nero) sono riportate come parametro. Sono stati evidenziati anche il 2023 e il 2o24.

Nella mappa seguente la rappresentazione dell’ondata di calore che ha investito Europa e Africa. I dati dei modelli previsionali sono validati e confermati a una settimana di distanza. Nell’immagine le temperature globali alle 15 del 28 giugno.

Nella mappa seguente la media delle anomalie termiche rispetto al trentennio 1991-2020 nel corso di un mese intero. In questo caso maggio 2025, l’ultimo i cui dati sono interamente validati.