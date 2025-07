Dopo la vittoria agevole contro Luca Nardi all’esordio, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi tra i campi di Wimbledon in attesa del secondo turno. Il 23enne scenderà in campo oggi giovedì 3 luglio contro Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking ATP. Una partita apparentemente dall’esito scontato, ma in questi giorni a Londra nulla lo è stato, viste le 13 teste di serie eliminate, alcune anche a sorpresa. Motivo per cui servirà mantenere alta la concentrazione e cercare di non far prendere fiducia a un avversario che ha comunque colpi piatti, interessanti e grandi variazioni. Probabilmente a oggi il suo tennis è troppo leggero per impensierire Sinner, ma – seppur in altre epoche e in altri contesti – Vukic ha già battuto Carlos Alcaraz. Era il 2020 ed erano le qualificazioni al Roland Garros.

I precedenti tra Sinner e Vukic sono due: uno nel 2021 e uno nel 2022. Il primo a Melbourne, su cemento, con Sinner che vinse 6-2, 6-4 in poco più di un’ora. Il secondo – ancora su cemento – si giocò a Sofia nel 2022. Anche in quel caso fu 2-0 per l’altoatesino: 6-2, 6-3 in un’ora e 21 minuti di partita. E se per qualità tecniche non c’è partita, ciò che maggiormente interesserà sarà la tenuta mentale di Sinner che – e non era scontato – all’esordio non si è lasciato distrarre né dalle sconfitte precedenti al Roland Garros e ad Halle, né dalle questioni extra campo riguardanti la separazione dal preparatore atletico Panichi e dal fisioterapista Badio.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Vukic

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scenderà in campo per il secondo turno del singolare maschile nella giornata di giovedì 3 luglio. Quello tra il numero uno al mondo e l’australiano sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 14:30. Probabile vedere quindi Jannik Sinner in campo tra tardo pomeriggio e prima serata, ma tutto dipenderà ovviamente da Evans-Djokovic e Swiatek-McNally.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Vukic

La sfida tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.