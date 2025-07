Tutto facile per Sinner all’esordio a Wimbledon: battuto Nardi in tre set

Tutto come da pronostico. Jannik Sinner comincia come meglio non poteva il proprio cammino a Wimbledon, rimane in campo meno di due ore e batte Luca Nardi per 3-0 (6-4, 6-3, 6-0). Una partita equilibrata soltanto nella prima parte del primo set. Poi il break nel decimo game e da lì è dominio del numero uno al mondo. Un’ora e 49 minuti di partita, il tempo di prendere confidenza con l’erba londinese e stravincere il derby italiano contro il malcapitato Luca Nardi. Solo sette i game concessi dall’altoatesino, di cui soltanto tre dal 4-4 del primo ste.

Adesso Sinner affronterà Aleksandar Vukic al secondo turno: l’australiano ha sconfitto Chun Hsin Tseng all’esordio per 3-1. Sono due i precedenti tra i tennisti: uno nel 2021, a Melbourne, vinto 2-0 da Sinner. L’altro, nel 2022, ancora sul cemento ma questa volta a Sofia: a vincere fu ancora il numero uno al mondo con il punteggio di 6-2, 6-3. Da capire giorno e ora del secondo match dell’italiano, che intanto ha cominciato con il piede giusto la propria avventura londinese.

Una vittoria sicuramente prevedibile. Non era però scontato che Sinner faticasse meno del previsto dopo le ultime settimane movimentate, per più motivi. In primis perché su erba, nel 2025, Sinner aveva giocato soltanto due partite prima di oggi, entrambe ad Halle: la vittoria all’esordio contro Hanfmann e la sconfitta agli ottavi di finale contro Alexander Bublik. In secondo luogo perché arrivava da un momento psicofisico dispendioso: dal rientro a maggio post squalifica, l’altoatesino aveva giocato finale agli Internazionali d’Italia, finale al Roland Garros e ottavi ad Halle. E terzo, ma non per importanza, per lo scossone a pochi giorni da Wimbledon, con Sinner che si è separato preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio in modo anche abbastanza sorprendente a pochi giorni dall’inizio dello slam. Insomma, tutta una serie di fattori che avrebbero potuto destabilizzare o comunque distrarre l’italiano nel derby contro Nardi. Invece Sinner, da buon “motore diesel” è partito piano e dalla fine del primo set ha poi concesso praticamente zero.

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv e streaming

L’incontro di secondo turno tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic è in programma giovedì 3 luglio con orario e campo ancora da definire. E dove poterlo vedere? La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Sono ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.