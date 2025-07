I risultati degli italiani in campo oggi giovedì 3 luglio sull’erba dei Championships: in attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, ci pensano Flavio Cobolli e Luciano Darderi a portare l’Italtennis al terzo turno, dove già si è guadagnato un posticino Mattia Bellucci. Entrambi vincono per 3 set a zero contro i britannici Pinnington Jones e Fery: anche a Londra, anche sull’erba di Wimbledon, in questo momento non c’è paragone tra azzurri e inglesi. Nel tabellone femminile avanza ancora Cocciaretto, che elimina la statunitense Volynets. La marchigiana è l’unica azzurra superstite: dopo la sconfitta a sorpresa di Paolini, anche Bronzetti è stata eliminata dalla russa Andreeva.

Cobolli in scioltezza

Flavio Cobolli vola al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon per la prima volta in carriera. L’azzurro, testa di serie numero 22, batte il britannico Jack Pinnington Jones, numero 281 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (8-6), 6-2 in un’ora e 55 minuti. Come al primo turno, un’altra prestazione solida e sul velluto, che dimostra i grandi progressi sull’erba del 23enne toscano. Che ora però avrà di fronte a sé una sfida molta più complessa: affronterà il ceco Jakub Mensik, numero 17 al mondo, vittorioso in 4 set contro lo statunitense Marcos Giron.

Avanti anche Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto approda per la seconda volta al terzo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. La 24enne marchigiana, scivolata al numero 116 del ranking Atp, ha battuto in due set la statunitense Katie Volynets (n. 98) con il punteggio di 6-0, 6-4. Un’altra grande prova dell’azzurra, dopo lo scalpo di Jessica Pegula al primo turno: un primo set dominato, poi un piccolo passaggio a vuoto nel secondo parziale prima di rimontare e chiudere con grande autorevolezza. Ora Cocciaretto affronterà la vincente del match tra la svizzera Belinda Bencic e la francese Elsa Jacquemot.

Eliminata Bronzetti

Un’ottimo secondo set non basta a Lucia Bronzetti, sconfitta dalla russa Mirra Andreeva (numero 7 al mondo) in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-4). Sul campo numero 1 dei Championships, Bronzetti ha subito la pressione e la forza della sua avversaria in avvio. Dopo aver perso il primo parziale, però, ha giocato punto a punto, arrivando anche a servire per il set e ad avere successivamente due set point sul servizio della sua avversaria. Alla fine però Andreeva è rientrata in partita e ha chiuso giocando un ottimo tie-break.

Darderi vince

Luciano Darderi completa l’opera contro il britannico Arthur Fery: dopo i due set vinti ieri sera, prima dello stop per oscurità, l’italo-argentino non trema oggi e vince anche il terzo parziale. Era partito male Darderi, subendo subito il break. Poi però ha piazzato un parziale di 4 game a zero che ha rimesso a posto le cose, chiudendo 6-3 al primo match point. Il punteggio complessivo recita 6-4, 6-3, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, suddivisi appunto su due giorni. Fery era numero 461 al mondo, Darderi è stato bravissimo a sfruttare la chance. Ora però si fa sul serio: al terzo turno il 23enne azzurro affronterà l’australiano Jordan Thompson, numero 44 e soprattutto giocatore che ben si adatta all’erba: a Wimbledon l’anno scorso raggiunse la finale in doppio.