Esordio sul velluto per Flavio Cobolli a Wimbledon. Alla prima partita nel terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi, il tennista azzurro ha eliminato il kazako Beibit Zhukayev, al primo match in assoluto in un Major.

Il numero 24 al mondo ha chiuso il match con il punteggio di 6-3 7-6(7) 6-1 dopo aver salvato un set point nel tie-break. Al secondo turno, il romano affronterà il vincente tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry (53) e il britannico Jack Pinnington Jones (281).