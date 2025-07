La ministra delle Finanze, Rachel Reeves, è apparsa visibilmente emozionata in Aula alla Camera dei Comuni, durante il serrato botta e risposta tra l leader dell’opposizione Tory Kemi Badench e il premier laburista Keir Starmer. Al centro dello scontro l’approvazione della riforma del welfare fortemente ridimensionata per contenere il malcontento diffuso anche all’interno della maggioranza. Tra le altre cose, la riforma prevede una serie di tagli ai sussidi per i disabili e ai lavoratori in malattia. Durante il dibattito Starmer difende la riforma, mentre la ministra resta seduta dietro di lui e a fatica contiene le lacrime. La scena è stata rilanciata da tutti i media inglesi e ha avuto conseguenze anche sui mercati, con il rialzo dello spread sui titoli di Stato e il deprezzamento della sterlina