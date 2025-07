Gare truccate per lavori in sei carceri della Lombardia: 3 indagati

Gare truccate in cambio di mazzette per lavori in sei carceri della Lombardia. È quanto ritengono di aver ricostruito i pubblici ministeri della procura di Milano, Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza che vede 3 persone indagate – un ex funzionario del Provveditorato regionale per la Lombardia, un ingegnere dello stesso Provveditorato e il rappresentante legale dell’azienda che si sarebbe accaparrata i lavori in cambio di tangenti – e che ha portato all’acquisizione di documenti negli uffici dello stesso provveditorato del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria.

I lavori pilotati si sarebbero svolti nei penitenziari di San Vittore e Opera a Milano, di Pavia, Como, Brescia e Monza. La procura ipotizza i reati di turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione. Da quanto si è saputo, il valore delle presunte gare truccate, in cambio di tangenti, sarebbe almeno di diverse centinaia di migliaia di euro. Le perquisizioni del Nucleo di polizia economica finanziaria della Gdf di Milano ha disposto il sequestro di dispositivi informatici e telefoni dei tre indagati e l’acquisizione dei bandi delle opere presso gli uffici del provveditorato regionale del Dap del ministero della Giustizia.