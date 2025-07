Lo stop, scattato all'alba per "assenza di condizioni di sicurezza", ha causato la deviazione di numerosi voli su Palermo e Comiso. La gru è stata rimossa, permettendo la riapertura. Il primo aereo ad atterrare, un Volotea da Verona, è arrivato in anticipo

Mattinata di caos e forti disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, che per diverse ore ha dovuto interrompere completamente la propria operatività, con tutti i voli in partenza e in arrivo sospesi. L’emergenza, scattata nelle prime ore di oggi, giovedì 3 luglio, è ora rientrata e lo scalo è tornato operativo, ma la vicenda ha causato notevoli problemi a centinaia di viaggiatori.

L’allarme è stato lanciato questa mattina con una nota ufficiale della SAC, la società di gestione dello scalo etneo e di quello di Comiso. La società ha comunicato la chiusura totale dell’aeroporto, almeno fino alle 9:00, per “assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea”. Il motivo, specificava la nota, era la “presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista”. Ben presto è stata chiarita la natura dell’ostacolo: una grande gru utilizzata nel cantiere di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per i lavori di prolungamento della pista dello scalo. La gru, impiegata per lavori notturni non gestiti direttamente da Sac, sarebbe rimasta bloccata in posizione sollevata, rendendo impossibile smontarla o abbassarla in tempo per l’inizio delle operazioni di volo mattutine. La sua presenza costituiva un grave pericolo per la sicurezza, tanto da spingere Enav ed Enac (gli enti per il controllo del traffico aereo e l’aviazione civile) a disporre l’immediata chiusura della pista.

Dopo ore di lavoro per rimuovere l’ostacolo, la situazione è tornata alla normalità. La gru è stata spostata e, dopo i necessari controlli di sicurezza, lo spazio aereo è stato riaperto. Il primo aereo ad atterrare è stato un volo Volotea proveniente da Verona che, trovando i cieli liberi, è arrivato con tre minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. Subito dopo è atterrato un volo Eurowings da Dusseldorf, anch’esso in anticipo di qualche minuto. Nonostante la ripresa delle operazioni, i disagi per i passeggeri sono stati significativi. Molti viaggiatori sono rimasti bloccati in aeroporto in attesa di notizie, mentre la maggior parte dei voli in arrivo durante le ore di chiusura sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso.

La Sac continua a invitare i passeggeri coinvolti nei ritardi e nelle cancellazioni a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”, per evitare ulteriori disagi mentre lo scalo lavora per smaltire il traffico accumulato e tornare alla piena operatività.