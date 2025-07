Fa fumare a un orango la sua sigaretta elettronica, poi pubblica il video: nella bufera la pugile Anastasia Luchkina

Anastasia Luchkina, giovane pugile russa di 24 anni, è diventata virale dopo essersi filmata mentre faceva fumare una sigaretta elettronica a un orango in via di estinzione in un safari. Secondo il sito russo Zamin.uz, ​​Luchkina – che da poco è diventata professionista nel suo sport – rischia una multa salata e il divieto di tornare nel parco in questione. Oltre a ciò, ovviamente, sono tantissime le critiche ricevute via social.

L’orango Dana è infatti l’unico esemplare del suo genere in Crimea e, secondo quanto riferito, l’animale non ha reagito bene alla sigaretta elettronica. Si teme che Dana abbia ingerito una delle cartucce per sigaretta elettronica, contenente 2,5-3 ml di liquido alla nicotina. Da quando la pugile gli ha dato l’apparecchio elettronico nel weekend, l’orango ha perso l’appetito e si rifiuta di interagire con i visitatori dello zoo. I veterinari stanno eseguendo dei test sull’animale, che è in via di estinzione e inserito nel “Libro rosso” delle specie a rischio. Dana vive nello zoo della Crimea dal 2018 e l’incidente ha scatenato indignazione sui social media e su Telegram, dove la storia è diventata virale.

Ed è qui che sono arrivati tantissimi insulti via web per la sportiva russa. C’è chi scrive “Spero che quel povero orango non si sia ammalato per questo”, ma anche chi augura il peggio ad Anastasia Luchkina: “Deve andare lei in gabbia”. E ancora: “La povera scimmia ha ingoiato la sigaretta elettronica, starà malissimo, addirittura forse morirà”. Tra le regole del Taigan c’è infatti il divieto assoluto di “prendere in giro e spaventare gli animali” e di lanciare oggetti nei recinti. È vietato anche “allungare braccia e gambe verso gli animali attraverso le sbarre e le reti”, così come “appoggiarsi e toccare gli animali con oggetti di vario tipo”. Rimane dunque da capire quali saranno le sanzioni inflitte a Luchkina, ma soprattutto se l’orango Dana riuscirà a guarire o se la sigaretta elettronica risulterà fatale.