Fino a poco tempo fa in pochi conoscevano il fenomeno degli incel, celibi involontari che ritengono di non essere in coppia per colpa di donne che non vogliono saperne di loro. Poi una serie tv inglese – Adolescence – aveva aperto un mondo su questo microcosmo popolato da odio e in alcuni casi violenza. Arriva dalla Francia il caso di 18enne francese arrestato per un progetto di attentato a carattere terroristico contro alcune donne e che ha dichiarato agli inquirenti della Procura nazionale anti terrorismo (Pnat) di appartener agli “incel”. Apparentemente timido e non aggressivo, il ragazzo è stato fermato vicino ad un liceo di Saint-Etienne, nel centro della Francia, mentre si aggirava armato di due coltelli.

Come riporta France Press il giovane è comparso martedì sera davanti al giudice delle libertà e della detenzione che ha convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo terroristico in vista della preparazione di un attentato.

“Ho incontrato un adolescente che soffre e non un combattente pronto a passare all’azione”, ha dichiarato la sua avvocata, Maria Snitsar. Il ragazzo avrebbe navigato negli ultimi tempi in modo compulsivo su siti “mascolinisti” su TikTok. Ma secondo gli inquirenti Timothy G stava pianificando di aggredire delle donne e quando è stato bloccato era vicino a una scuola superiore. Secondo quanto riporta Le Monde si tratta del primo rinvio alla alla Pnat un individuo che si identifica esclusivamente come membro “incel”.