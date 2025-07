Un bimbo di circa due anni e mezzo è morto dopo essere rimasto chiuso in un’auto per circa quattro ore. È accaduto martedì a Valls (Tarragona), in Spagna, dove si sono registrate temperature oltre i 36 gradi. L’ipotesi più accreditata dalla polizia catalana, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, è che il piccolo sia stato involontariamente dimenticato dal padre e abbia avuto un forte colpo di calore. Stando a quanto riferiscono i media locali, l’episodio si sarebbe infatti verificato nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 15. Per una conferma si dovrà però attendere l’autopsia.

A dare l’allarme è stato un passante che si è accorto della presenza del bambino e del suo stato di malessere. A quel punto, il padre, che era andato a lavoro lasciando l’auto parcheggiata nei pressi della ditta in cui era impiegato, nella zona industriale di Valls, è corso per soccorrere il figlio, cercando subito di portarlo in una zona fresca. I servizi d’emergenza, arrivati in quel momento, hanno però constatato che era troppo tardi per salvargli la vita. Il genitore è stato colto da un grave stato di choc.