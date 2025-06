Tensione a Belgrado al termine della grande manifestazione antigovernativa indetta dagli studenti nel centro della capitale. Decine di migliaia di persone si sono radunate nel pomeriggio: 36mila secondo il ministero dell’Interno-

Negli scontri tra polizia e manifestanti sono stati effettuati più di una decina di arresti, mentre sei agenti sono rimasti feriti secondo quanto riferito dal capo della polizia Dragan Vasiljevic, aggiungendo che anche altre due persone coinvolte negli incidenti hanno riportato ferite.

Provenienti anche da altre città del Paese i manifestanti sono confluiti in vari cortei sulla piazza Slavija, con bandiere serbe e di organizzazioni civiche, per chiedere nuove elezioni e lo smantellamento di un accampamento di studenti anti-proteste presente dallo scorso marzo difronte al Parlamento. Se le due richieste non saranno accolte, gli studenti hanno annunciato vaste azioni di disobbedienza civile.

In contemporanea si è tenuta anche una contro-manifestazione a sostegno del governo al Parco Pionirski, di fronte al Parlamento, in segno di solidarietà con gli studenti contrari al movimento di protesta e che chiedono di poter far ritorno nelle loro facoltà occupate. Questi studenti filogovernativi hanno organizzato una serata letteraria in occasione del Vidovdan, la ricorrenza festiva che ricorda il coraggio e l’eroismo dei serbi nella battaglia contro i Turchi del 28 giugno 1389 a Kosovo Polje. Al contro-raduno hanno preso parte l’ex premier e leader del partito di maggioranza Sns Milos Vucevic e i ministri della cultura e dell’economia.