Moto Gp, Marc Marquez conquista anche il circuito di Assen. Secondo Bezzecchi, terzo Bagnaia

Dopo la vittoria nella gara sprint di sabato, Marc Marquez si è preso il gradino più alto del podio anche sul circuito di Assen al Gran Premio d’Olanda. Un successo che segna la terza doppietta consecutiva e lo nomina campione di Assen dopo un digiuno di 7 anni. Lo spagnolo della Ducati ha centrato la sua 68esima vittoria in top class, eguagliando il mito Giacomo Agostini al secondo posto di tutti i tempi. Ad accompagnarlo sul podio sono due azzurri: Marco Bezzecchi, secondo a +0.635, e Pecco Bagnaia, terzo con un distacco di +2.666. Marquez guadagna altri 25 punti e si allunga ancora di più sugli inseguitori nella classifica: +68 su Alex Marquez e +126 su Bagnaia.

Gara meno fortunata per il fratello, caduto al sesto giro dopo un contatto con Pedro Acosta, e portato in guardia medica per una frattura alla mano sinistra. Fuori dal podio Fabio Quartararo, scivolato dalla pole al decimo posto. Nel post gara Marc Marquez si è detto “contento del lavoro svolto dalla squadra venerdì e per tutto il weekend”. Poi il commento sulla gara e sull’ottimo risultato ottenuto: “Il record di Agostini? Ieri scherzavo con lui dicendogli che l’avrei raggiunto, ma poi gli ho detto che era improbabile che potessi vincere oggi, perché questo è quello che pensavo. Ma ancora una volta, come ieri, sono onesto: ho vinto senza essere il più veloce, ho solo gestito la gara come volevo. Sono contento perché sto ottenendo il massimo nei circuiti difficili e sto fallendo in quelli in cui ero più bravo”, ha aggiunto ricordando gli incidenti di Austin e Jerez.

La gioia non è però potuta essere completa perché il fratello Alex è caduto, rompendosi un mano e dovendo sottoporsi a un intervento chirurgico: “Felice, ma non al 100%. Alex si è infortunato. È il mio principale rivale per il campionato del mondo e li voglio tutti in pista, soprattutto perché è mio fratello. Ma le corse sono queste. Lo aiuteremo a riprendersi, come sempre. Dovrei essere felice al 100%, ma non lo sono. Per questo motivo, dovrà essere operato. La famiglia è famiglia. Alex è in ottima forma e sono sicuro che continuerà ad esserlo”.

Il prossimo appuntamento è il 13 luglio sul circuito del Sachsenring in Germania.

ORDINE DI ARRIVO

Marc Marquez

Marco Bezzecchi +0.635

Pecco Bagnaia +2.666

Pedro Acosta +6.084

Maverick Viñales +10.124

Fabio Di Giannantonio +12.163

Franco Morbidelli +18.896

Raul Fernandez +20.295

Enea Bastianini +23.687

Fabio Quartararo +23.743

CLASSIFICA DEL MONDIALE AGGIORNATA