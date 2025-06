I commissari di gara al Red Bull Ring - circa 30 aiutanti sono in servizio - stanno lavorando per rimuovere i singoli pezzi dalla pista. Anche una recinzione è stata danneggiata

Incidente sulla pista di Spielberg a poche ore dal via del Gran Premio d’Austria di Formula 1 (qui gli orari e dove vederlo). Al termine della gara di F2 una gru, arrivata per recuperare un veicolo rimasto bloccato nella ghiaia, non ha ritratto il braccio meccanico e ha colpito un arco pubblicitario che si è schiantato sulla posta. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, di cui riportano i media locali.

Secondo il Kronen Zeitung non è ancora chiaro se la gara di F1 potrà partire come previsto alle 15. I commissari di gara al Red Bull Ring – circa 30 aiutanti sono in servizio – stanno lavorando per rimuovere i singoli pezzi dalla pista. Anche una recinzione è stata danneggiata. Il calendario della giornata è leggermente stravolto: la Porsche Supercup è stata ritardata, ma potuta partire, e anche la parata delle leggende prevista successivamente si terrà. La gara di F1 non sembra quindi essere compromessa in alcun modo.