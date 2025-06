Temperature fino a 40°C e notti tropicali con minime sopra i 25°C: l’anticiclone investirà tutta la Penisola fino a metà luglio. A rischio Milano, Roma, Firenze e Napoli, mentre crescono i pericoli per la salute e per eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi

Il caldo non molla la presa e non lo farà almeno fino alla prima metà di luglio. Bisogna essere pronti ad affrontare afa, temperature tropicali e colpi di calore. Nei prossimi giorni l’anticiclone investirà diverse città italiane, dove si registrerà un aumento di temperature fino a 38-40 gradi. Lo conferma Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo di valori termici di circa 7-8 gradi in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo.

Le previsioni meteorologiche indicano che anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia. Questa vastissima area di alta pressione abbraccerà tutta l’Europa, dalla Penisola Iberica, alle Isole Britanniche fino al cuore del continente. Il nostro Paese si troverà proprio nel mezzo di questo campo anticiclonico e, oltre al tanto sole, dovremo fare i conti con temperature da record, anche peggio della famigerata estate del 2003.

A Milano per esempio il termometro potrebbe superare i 37-38°C per 5 giorni di seguito, un evento senza precedenti nella storia climatica della città. Stesso discorso anche per Firenze, Roma e Napoli; inoltre sulle basse pianure del Nord e nelle zone interne del Centro si potrebbero toccare punte di 39-40°C durante le ore più calde. Il caldo non darà tregua nemmeno dopo il tramonto: aspettiamoci infatti le cosiddette “notti tropicali”.

In ambito climatologico ed epidemiologico (effetti delle temperature sulla salute), questo termine ha un significato ben preciso: è un indicatore climatico che identifica le notti con temperatura minima maggiore di 20°C. I valori termici faticheranno a scendere sotto i 25/28°C specie nelle grandi città dove il mix tra temperature e umidità renderà il disagio fisico maggiore. In alcune zone si registreranno temperature minime percepite intorno ai 30°C persino durante la notte. Da segnalare solamente il rischio di temporali (martedì 1 e venerdì 4 luglio) sulle zone alpine, in locale sconfinamento fin verso le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Con tutto il calore accumulato il rischio sarà, ancora una volta, quello degli eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate di grosse dimensioni.