La squadra di Maresca si porta in vantaggio a quattro minuti dalla fine, ma la partita viene sospesa per allerta meteo. Poi il pareggio del Benfica nei minuti di recupero e la volata dei Blues ai supplementari

Quasi cinque ore di gioco, un’interruzione di due ore all’89’ per “rischio tempesta”, un rigore che ribalta l’intera partita, un’espulsione e due tempi supplementari che regalano agli spettatori un gol dietro l’altro. Gli ottavi di finali del Mondiale per club tra Chelsea e Benfica sono stati un continuo colpo di scena.

La squadra di Enzo Maresca ha conquistato i quarti di finale vincendo 4-1 contro i portoghesi che, reduci dalla vittoria contro contro il Bayern Monaco che ha permesso alla squadra di Bruno Lage di chiudere la fase a gironi da prima, hanno dovuto cedere di fronte alla solidità della squadra inglese. Ora il Chelsea si deve preparare allo scontro diretto con la squadra brasiliana del Palmeiras in quella che sarà la prima partita di quarti di finale in programma venerdì prossimo a Philadelphia

La partita – Nessuna rete segnata per più di un’ora, poi il vantaggio del Chelsea a quattro minuti dalla fine dei tempi regolamentari con il gol su punizione di Reece James. Tutto sembrava deciso con i Blues si vedevano già ai quarti di finale, ma l’arbitro dice altro: interruzione di gioco per rischio tempesta e fulmini. Un colpo di scena che ormai non sorprende neanche più così tanto considerando che si tratta della sesta volta che si interrompe una partita del Mondiale per Club per l’allerta meteo.

Il match riprende dopo due ore, in cui il rischio tempesta viene smentito dal sole e dal bel tempo, e i giocatori tornano in campo per disputare i pochi minuti rimanenti. Ed ecco il secondo colpo di scena: fallo di mano di Malo Gusto in area segnalato dal Var, rigore di Ángel Di María e 1-1 del Benfica. Saranno i tempi supplementari a decidere chi disputerà i quarti di finale, con la squadra portoghese che non inizia nel migliore dei modi con l’espulsione di Gianluca Prestianni al termine dei tempi regolamentari. Il gol del ritrovato vantaggio del Chelsea porta la firma di Christopher Nkunku, seguito velocemente da Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall per il 4-1 finale.