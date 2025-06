Un uomo di origini marocchine, destinatario di un provvedimento di espulsione, è sfuggito alla polizia mentre stava per salire a bordo di un aereo diretto verso il Paese d’origine. Il migrante 29enne è scappato lungo la pista dell’aeroporto Marconi di Bologna poco dopo le 18. Per cercare si seminare gli agenti, il 29enne ha appiccato un incendio alle sterpaglie: il fuoco, fortunatamente, è stato velocemente domato dai Vigili del fuoco.

Il migrante è stato bloccato dopo poco dalla polizia: i voli sono stati sospesi dalle 18 alle 18,30 ma, una volta spente le fiamme, ci è voluto un po’ per tornare alla normalità. Diversi voli a seguito della sospensione dell’attività aerea hanno registrato ritardi e due sono stati dirottati: uno in arrivo da Istanbul è atterrato all’aeroporto di Rimini e uno in arrivo da Palermo è arrivo all’aeroporto di Forlì.