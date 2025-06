Paura tra i bagnanti di Baia Domizia, località balneare del litorale di Caserta, per un rogo divampato nella pineta a ridosso della spiaggia, che ha coinvolto uno stabilimento balneare e, a quanto si apprende, anche delle auto. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno generato un fumo nero e tanta paura tra le persone, che sono fuggite verso la spiaggia. Sul posto vigili del fuoco e Protezione civile.

Le fiamme sarebbero partite in una pineta nel territorio di Cellole e alimentate dal forte vento caldo di ogg. Filmati di turisti e residenti sono stati pubblicati sui social e mostrano il grosso rogo. In tanti si sono rifugiati sui lidi per sfuggire alle fiamme. Al momento non si registrano feriti.