Come in Italia l’allerta sulla sicurezza interna è stata aumentata dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari iraniani, così è successo anche negli Usa. Nonostante ciò, Trump ha affidato l’antiterrorismo a un giovane senza alcuna esperienza in questo campo: Thomas Fugate, 22enne di San Antonio, Texas. Il suo curriculum vitae ha ben poche voci, com’è normale aspettarsi da un ragazzo di quell’età: giardiniere e commesso del supermercato.

Laureatosi in Politica e Diritto nel maggio 2024 alla University of Texas, il punto forte del suo cv però è un altro: è un grande sostenitore di Trump. La svolta nella sua carriera è arrivata grazie alla sua partecipazione alla campagna elettorale del tycoon nel 2024 che gli ha permesso l’ingresso nel gruppo dei suoi fedelissimi. Assunto al ministero della Homeland Security nella sezione di contrasto all’immigrazione clandestina, adesso ha assunto la direzione del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3), ufficio che si occupa della prevenzione del terrorismo interno negli Stati Uniti.

Il CP3 è nato sotto l’amministrazione Biden in risposta alla crescente violenza interna di matrice ideologica e l’ex direttore dell’ufficio, il veterano e studioso di radicalizzazione William Braniff, si è dimesso quando Trump ha imposto dei tagli drastici al centro, tanto che i dipendenti sono passati da 80 a 20. Nonostante ciò, Fugate dovrebbe gestire un budget da 18 milioni di dollari. L’idea di togliere rilevanza all’ufficio che si occupa dell’estremismo domestico è forse una risposta di Trump al tentativo dell’amministrazione democratica di arginare gli estremismi, soprattutto quello di destra che costituisce parte del bacino elettorale del presidente in carica.

Gli Stati Uniti però continuano a vivere un momento di polarizzazione ideologica che porta a gesti estremi e disinvestire nella sicurezza interna potrebbe non essere una buona idea. Si pensi ad esempio a quanto successo a Washington lo scorso maggio, dove un uomo ha ucciso due impiegati dell’ambasciata israeliana.