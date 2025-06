Dopo 12 anni dalla sua laurea in Medicina e Chirurgia, il Consiglio di Stato le ha annullato il titolo perché otto esami non risultano sostenuti. Tra questi ci sono esami piuttosto importanti come anatomia umana, medicina legale, psichiatria e psicologia clinica. È successo ex studentessa e ora specializzanda in Anestesia e Rianimazione all’Università di Bari. Sono appunto otto gli esami fantasma che non risultano sostenuti ai tempi dell’Erasmus tra il 2007 e il 2009 all’Università di Valladolid in Spagna. Non c’è alcuna documentazione che li attesti e per l’Università di Bari, Alma mater dell’ex studentessa, non esistono nella carriera della donna.

Fortunatamente c’è un rimedio: dovrà “integrare rapidamente il corso di studi nella misura necessaria per ottenere un nuovo titolo e dunque di recuperare gli esami mancanti”. I giudici hanno infatti tenuto in considerazione anche il tempo trascorso dal conseguimento del titolo. Gli uffici amministrativi dell’università hanno notato che qualcosa non andava nel 2023, quando la specializzanda ha chiesto il trasferimento dall’Università di Foggia per tornare a Bari. È in quella circostanza che si è palesata l’anomalia: la “mancata chiusura della carriera nel gestionale informatico Esse3, derivante dalla mancata documentazione comprovante il superamento di otto esami”.

Sei esami non erano presenti nel piano di studi Erasmus e a due sedute è risultata assente. L’ateneo ha richiesto la documentazione all’ex studentessa, ma quella presentata è stata giudicata insufficiente, tanto da dichiarare la nullità del titolo di laurea. Dopo il ricorso al Tar, la donna ha ottenuto il riconoscimento della laurea poiché i giudici amministrativi hanno ritenuto pacifico che i documenti fossero stati smarriti.

Ma la vicenda non è finita così. L’Università ha presentato appello al Consiglio di Stato, dopo aver appurato che “vi sarebbe stata un’erronea attestazione del funzionario incaricato del compito di tutor di laurea”, “in sede di controllo della carriera ai fini dell’ammissione” alla discussione della tesi. Un’operazione che di fatto sul sistema elettronico dell’Università fa risultare il superamento degli 8 esami fantasma anche se, tra l’Università di Bari e quella di Valladolid, di questi non c’è alcuna traccia.

L’Università di Bari avrebbe proceduto in via disciplinare nei confronti del tutor di laurea della ricorrente e i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che “la dichiarazione di nullità della laurea a suo tempo conseguita dalla ricorrente è pertanto legittima, perché diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado è stato provato in positivo che quest’ultima non ha mai sostenuto e superato gli otto esami invece registrati sul proprio libretto informatico e sulla cui base la stessa è stata ammessa alla discussione della tesi di laurea”.

FOTO DI ARCHIVIO