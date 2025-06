“Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un punto stampa con Mark Rutte durante il vertice Nato all’Aia. “Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere”, ha aggiunto. “L’ultima cosa che vogliono fare ora gli iraniani è arricchire l’uranio, non costruiranno la bomba per molto tempo”, ha dichiarato ancora il presidente Usa, aggiungendo che a Fordow c’è stata “distruzione totale”.