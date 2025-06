L'incidente è avvenuto in via Castel di Leva tra una Renault Megane e una Fiat Panda. La vittima, alla guida della seconda vettura, aveva 41 anni

Un morto e quattro feriti sono la conseguenza di un incidente stradale accaduto a Roma, in via Castel di Leva, area sud della Capitale. Lo scontro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì (23 giugno) tra una Renault Megane, con quattro persone a bordo, e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente della seconda vettura, un 41enne italiano deceduto poco dopo l’impatto, mentre gli altri sono ricoverati in codice rosso al Sant’Eugenio e al Policlinico di Tor Vergata.

Intanto, continuano le indagini del gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, con questo incidente il numero complessivo delle vittime sulla strada nell’area urbana della Capitale sale a 48. Il conteggio sale oltre a 70 se si considera anche l’hinterland e il litorale.