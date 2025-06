Era uscito in mare su un materassino gonfiabile, ma non ha mai fatto ritorno. Dopo oltre 24 ore di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Nasole, 72 anni, residente a Faggiano (Taranto), scomparso nel pomeriggio di sabato 21 giugno nelle acque di Marina di Lizzano. A riferirlo è Il Quotidiano di Puglia.

L’allarme è scattato grazie ad alcuni bagnanti che, insospettiti dalla prolungata assenza dell’uomo, hanno notato sulla spiaggia libera — tra Lido Cisaniello e il ponte — alcuni oggetti personali: una borsa rossa, un telo azzurro, un paio di scarpe grigie e l’auto ancora parcheggiata nei dintorni.

Immediatamente sono partite le ricerche coordinate dalla Guardia costiera di Taranto, che ha operato ininterrottamente per tutta la notte e per l’intera giornata successiva. Il corpo è stato individuato intorno alle 16 di domenica 22 giugno, grazie alla segnalazione di un diportista che ha notato un corpo galleggiante in mare, proprio nello stesso tratto in cui erano stati rinvenuti gli effetti personali.