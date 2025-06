Beppe Sala, sindaco di Milano, ha documentato su Instagram la sua impresa in bicicletta: 210 chilometri, da Milano a Zoagli. Partenza alle 5:30 dal capoluogo lombardo e arrivo alle 16:00 al borgo ligure, il tutto accompagnato da quelli che descrive come i suoi “compagni di viaggio”: i calzini che ritraggono il volto del rivoluzionario Che Guevara.

“E comunque sorrido”, ha scritto il primo cittadino milanese nella foto che lo ritrae praticamente a fine percorso, dopo quasi 11 ore. Il sindaco aveva già percorso quella tratta nel 2021 e nel 2022. Sala, infatti, ha una casa proprio a Zoagli e questi 210 chilometri sono diventati quasi un appuntamento fisso.

Sembra che questa passione per la bicicletta sia rispecchiata anche dalla sua amministrazione che in questi anni ha sviluppato la rete ciclabile milanese per una mobilità più sostenibile. “Voglio produrre un piano bici in linea con le grandi città europee” – aveva detto il primo cittadino nel 2023.