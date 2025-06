Tulsi Gabbard china la testa e fa pubblicamente marcia indietro dopo essere finita al centro degli attacchi del presidente Donald Trump. La direttrice della National Security americana, considerata dal tycoon un ostacolo per aver dichiarato pubblicamente, come fatto anche dall’Agenzia per l’energia atomica (Aiea), che l’Iran non sta compiendo sforzi per costruire la bomba atomica a breve termine, su X attacca i media e sposa la linea della Casa Bianca, affermando l’opposto di ciò che sosteneva a marzo nella sua testimonianza di fronte al Congresso americano: “I media disonesti stanno intenzionalmente estrapolando la mia deposizione dal contesto e diffondendo notizie false per alimentare la divisione – ha scritto – L’America ha informazioni di intelligence che l’Iran è sul punto di poter produrre un’arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l’assemblaggio. Il presidente è stato chiaro che non può accadere e sono d’accordo”.

Parole e tono ben diverso da quelli usati solo pochi mesi fa di fronte ai parlamentari americani. In quel momento la guerra in Iran non era ancora esplosa, esisteva solo nei piani di Tel Aviv, e forse anche amministrazione e intelligence americana erano all’oscuro dei progetti dell’esecutivo Netanyahu. Così, in quell’occasione Gabbard aveva ribadito che la comunità dell’intelligence statunitense “continua a ritenere che l’Iran non stia costruendo un’arma nucleare e che la guida suprema Khamenei non abbia autorizzato il programma di armi nucleari che aveva sospeso nel 2003″.

Difficile capire, oggi, quali siano le ‘manomissioni’ dei media al suo discorso. Ma di certo le sue parole non sono piaciute a Trump che recentemente, dopo aver sostenuto la tesi di Israele sull’imminente costruzione della bomba atomica di Teheran alla base dell’attacco alla Repubblica Islamica, ha semplicemente replicato a chi gli faceva notare la diversa posizione di Gabbard che la capa degli 007 “si sbaglia“. Così, prima di finire nel girone dei funzionari invisi alla nuova amministrazione, la direttrice ha preferito allinearsi.