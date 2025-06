In realtà la Gabbard, 44 anni, nominata dallo stesso Trump alla guida di tutte le agenzie di intelligence, ha espresso la convinzione di tutti gli analisti dei servizi a stelle e strisce sul fatto che Teheran non sia così vicina alla bomba atomica

Insiste, rilancia e anzi punta il dito contro i suoi servizi segreti. Il presidente Usa Donald Trump, parlando con i reporter, ha detto di pensare che l’Iran sia a settimane o mesi dalla bomba atomica e ha detto che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard “sbaglia” sull’intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall’arma nucleare. In realtà la Gabbard, 44 anni, nominata dallo stesso Trump alla guida di tutte le agenzie di intelligence, ha espresso la convinzione di tutti gli analisti dei servizi a stelle e strisce sul fatto che Teheran non sia così vicina alla bomba atomica

La rivelazione era stata della Cnn, che citava quattro fonti ben informate, che non solo confermava quanto dichiarato pubblicamente dall’Agenzia per l’energia atomica (Aiea) responsabile del monitoraggio del processo di arricchimento dell’uranio degli ayatollah, ma ha fatto crescere crescere i sospetti sulla ricerca di Tel Aviv e del suo alleato Washington di un pretesto per legittimare un attacco contro l’Iran. “Non esistono evidenze che l’Iran stia compiendo degli sforzi per costruire un’arma nucleare“ ha ripetuto l’Aiea in vari report negli ultimi anni e recentemente contraddicendo le dichiarazioni della sicurezza israeliana, ma ora il tycoon sembra mettersi sulla scia delle dichiarazioni del governo Naetanyahu.

Eppure la Gabbard era arrivata al vertice degli 007 come fedelissima. In passato era stata accusata di aver contribuito a diffondere la disinformazione del Cremlino, ha un passato da pacifista anti-sistema e si è schierata a favore di Julian Assange e Edward Snowden contro il governo degli Stati Unit. Veterana di guerra, nel 2019 aveva annunciato la sua candidatura alle primarie dei democratici, dichiarando di volere che gli Stati Uniti smettessero di “tentare di controllare il mondo e rovesciare i governi”. “Bisogna porre fine alla nuova Guerra Fredda e alla corsa agli armamenti nucleari, e reindirizzare le nostre risorse verso i bisogni urgenti nel nostro Paese”, sosteneva.