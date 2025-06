Migliaia di metalmeccanici hanno invaso la tangenziale di Bologna durante lo sciopero indetto oggi, venerdì 20 giugno. La manifestazione in corso in tutta Italia chiede il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. I manifestanti hanno bloccato il traffico e, dato che l’ingresso in tangenziale non era stato autorizzato, spiega una nota della questura di Bologna, saranno “denunciati penalmente anche alla luce della recente normativa introdotta dal Decreto Sicurezza in materia di blocchi stradali”.

Su richiesta degli organizzatori sono stati vietati i fumogeni. Alcuni camionisti e automobilisti che stavano percorrendo le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione hanno suonato i clacson in solidarietà.