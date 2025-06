“Se non viene fermato, l’Iran potrebbe produrre un’arma nucleare in brevissimo tempo“. In questi giorni Benjamin Netanyahu lo ripete insistentemente. Per questo il premier israeliano ha deciso di attaccare e bombardare l’acerrimo nemico di Teheran. E continua a ribadirlo nonostante la sua linea sia stata smontata dal direttore dell’Agenzia atomica ma anche dalla stessa intelligence Usa. L’allarme per l’ormai “prossima” disponibilità della bomba atomica da parte dell’Iran appare, però, come una vera e propria strategia del leader di Tel Aviv. Netanyahu, infatti, lo ripete da ben 30 anni, dal 1995 quando era ancora solamente il leader dell’opposizione. A ricordare l’ossessione di Netanyahu per l’arma atomica iraniana c’è un video che in queste ore circola sui social e che mette in fila alcune sue interviste e discorsi nel corso di questi anni sull’argomento.

1995, 1996, 2006, 2012, 2015, 2018, 2025. Tutte le volte che Netanyahu ha dichiarato che l’Iran era a poche settimane dall’avere la bomba atomica pic.twitter.com/Jw2kyAcfE7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 19, 2025

“L’Iran sarà in grado di produrre autonomamente, senza importare nulla, bombe nucleari entro tre o cinque anni“, dichiarava l’allora 45enne presidente del partito Likud nel 1995. E lo ribadiva anche l’anno successivo quando viene eletto per la prima volta premier: “Signore e signori, il tempo stringe“, incalzava nel 1996. Tornato ad essere solamente leader del partito di opposizione (dopo che Sharon uscì dal Likud per fondare il nuovo partito Kadima) nel 2006 torna a tuonare: “L’Iran si sta preparando a produrre 25 bombe atomiche all’anno. 250 bombe in un decennio, signore e signori”.

Tredici anni fa, nel corso di un’intervista a IBTimes news, da premier israeliano ribadisce il concetto e parla anche di pochi mesi necessari a Teheran per produrre l’ordigno: “Sono molto vicini. Mancano sei mesi al raggiungimento del 90% circa dell’uranio arricchito per una bomba atomica”, afferma nel 2012. Tre anni dopo i tempi si accorciano sempre più: “L’Iran è molto pericoloso: mancano poche settimane all’ottenimento del materiale fissile per un intero arsenale di bombe nucleari”, dichiara nel suo discorso al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite del 2015.

E non si ferma. Nel 2018, in un’intervista all’emittente statunitense Cnn, ricorda che gli iraniani “hanno i mezzi e le conoscenze accumulate per costruire una bomba molto rapidamente, se volessero farlo”. Così, pochi giorni fa, queste stesse dichiarazioni ripetute per un trentennio sono state alla base della giustificazione dell’inizio della guerra con l’Iran.