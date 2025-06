Con una poesia su Gaza tratta dal libro “Il loro grido è la mia voce”, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi lancia l’appello per la manifestazione nazionale ‘Stop rearm europe – No guerra, riarmo, pulizia etnica, autoritarismo’ in programma il 21 giugno a Roma: “Anche io – dice Parisi – scenderò in piazza virtualmente per dire no a guerra, riarmo, pulizia etnica, autoritarismo”. La manifestazione è stata organizzata dai promotori italiani della Campagna europea Stop Rearm Europe, Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia,in vista del corteo di sabato prossimo 21 giugno che si terrà in occasione del vertice Nato a L’Aja, che proprio in quei giorni proporrà all’Italia e all’Ue di aumentare le spese per il riarmo fino al 5% di Pil.