Una storia di spionaggio, fraintendimenti e incomprensioni. No, Ethan Hunt di Mission: Impossible non c’entra. I protagonisti sono Yasemin Sarli e Davide, una (ex) coppia tedesca. I due hanno preso un volo di 14 ore per andare a un matrimonio a cui non erano stati invitati. La donna ha raccontato su TikTok l’incredibile storia che risale all’ottobre del 2023.

Prenotare i viaggi con largo anticipo non sempre è un vantaggio. E lo ha capito questa coppia che pensava di dover partecipare al matrimonio di due amici in Argentina. Nonostante non ci fosse un invito scritto, Davide era convinto di partecipare, ricorda l’ex compagnia su TikTok: “Lo sposo diceva sempre che voleva un piccolo matrimonio con la famiglia e gli amici più stretti. Il mio ragazzo ha sentito: ‘Ovviamente verrai’, si è semplicemente lasciato andare alla massima fiducia e ha prenotato tutto, nell’hotel in cui alloggiavano i nostri amici (il Park Hyatt di Buenos Aires, ndr)”.

Con l’avvicinarsi della data, però, i sospetti iniziavano ad aumentare: “La realtà ci ha colpito qualche giorno prima del viaggio, quando abbiamo notato che non avevamo alcun dettaglio, nessun programma, nessuna chat di gruppo, niente. A quel punto, abbiamo iniziato lentamente a pensare se fossimo stati realmente invitati. Dato che tutto era già prenotato e pagato, non c’era modo di tornare indietro“. E così i due hanno preso un volo di 14 ore da Francoforte a Buenos Aires per non andare al matrimonio.

“Era troppo imbarazzante dirlo agli sposi. In più, cancellare il viaggio all’ultimo minuto significava perdere un sacco di soldi e non vedevano l’ora di passare finalmente del tempo insieme. Così abbiamo preso una decisione silenziosa e condivisa: avremmo trasformato tutto in una fuga segreta e fatto finta che tutto fosse perfettamente normale”.

La coppia parte per l’Argentina, preoccupandosi però di non incontrare il resto degli amici. “Abbiamo monitorato i loro impegni come se fosse una missione – ha aggiunto Yasemin – Se il gruppo del matrimonio si stava rilassando a bordo piscina, rimanevamo in camera o prenotavamo trattamenti alla Spa. Mangiavamo molto presto o molto tardi per evitare di incontrarli. Ci vestivamo anche in modo strano”. Alla fine, i due non sono stati scoperti. Al momento del racconto Yasemin e Davide non sono neanche più una coppia ma intanto conserveranno per sempre la loro fuga (quasi) da film.