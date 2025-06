È finito agli arresti domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’ex comandante della Polizia locale di Mondragone in provincia di Caserta, David Bonuglia. Le accuse degli inquirenti sono aggravate dalla funzione di pubblico ufficiale: peculato, concussione, corruzione, falso e violenza privata. Secondo le indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo di Caserta, Bonuglia, sospeso dal servizio a febbraio per cinque mesi, avrebbe approfittato del proprio ruolo per ottenere una serie di vantaggi personali nell’ambito di un “sistema” che vede indagate 23 persone. Tra questi anche l’ex sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico.

Una lite, avvenuta il 14 gennaio 2021 negli uffici del comando della Polizia municipale di Mondragone, aveva dato il via alle indagini. Bonuglia e un agente litigarono perché il secondo lamentava l’iniquità di trattamento riservata dal primo agli agenti assunti a tempo determinato. A quel punto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ex comandante spinse l’agente facendolo cadere. Non solo, Bonuglia puntò anche l’arma di ordinanza verso l’agente, una Beretta 9X21.

Questo episodio innescò una serie di accertamenti sulle attività del comandante cui sono contestate anche altre condotte: dall’utilizzo dell’auto di servizio come fosse una vettura privata alle attestazioni di presenza in servizio falsificate. Bonuglia si era persino costruito un piccolo appartamento abusivo all’interno del Comando della Municipale. Non si possono poi tralasciare i regali ricevuti dagli imprenditori in cambio di lavori pubblici. Nel quadro di illiceità dell’ex comandante, che riguarda tutta la sua attività lavorativa, risultano coinvolte altre persone, tra cui 14 vigili urbani di Mondragone, l’ex sindaco e l’ex consigliere comunale, e attuale vicesindaco, Armando Pacifico.