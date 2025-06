Il video, pubblicato nella serata di venerdì 13 giugno, mostra circa 30 secondi dell’attacco iraniano nei confronti di Israele. In particolare, a essere colpita è la città di Tel Aviv. Come si vede nel filmato, il sistema difensivo israeliano non riesce a intercettare tutti i missili nemici, che cadono a terra, esplodendo e sollevando nubi di fumo. Il contrattacco di Teheran era atteso dopo l’offensiva dell’Idf.

Video X/AZ Intel